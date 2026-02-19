DTE Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DTE Energy hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,24 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DTE Energy einen Umsatz von 3,45 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,35 Milliarden USD gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,77 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DTE Energy 15,28 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 7,24 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 13,83 Milliarden USD beziffert.

