DTE Energy Co Profit Advances In Q4
(RTTNews) - DTE Energy Co (DTE) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $369 million, or $1.77 per share. This compares with $292 million, or $1.41 per share, last year.
Excluding items, DTE Energy Co reported adjusted earnings of $343 million or $1.65 per share for the period.
DTE Energy Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $369 Mln. vs. $292 Mln. last year. -EPS: $1.77 vs. $1.41 last year.
