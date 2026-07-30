DTE Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DTE Energy hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DTE Energy mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at