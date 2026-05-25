Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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25.05.2026 15:03:24
DTM: Kelvin van der Linde siegt in Zandvoort, Podium für Marco Wittmann nach grandiosem Comeback.
+++ Erster DTM-Sieg für BMW M Motorsport: Kelvin van der Linde triumphiert im Sonntagsrennen in Zandvoort von der Poleposition +++ Marco Wittmann fährt am Sonntag nach grandioser Aufholjagd von Startplatz 13 auf das Podium +++ Wittmann liegt nach den ersten beiden Rennwochenenden der Saison auf Position drei in der Fahrerwertung +++ ADAC GT Masters: Jubel bei BMW M Motorsport Teams +++Bayerische Motorenwerke AG BMW ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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