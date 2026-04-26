Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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26.04.2026 17:30:27
DTM: Marco Wittmann am Auftaktwochenende auf dem Podium - Kelvin van der Linde fährt Poleposition heraus.
+++ Marco Wittmann startet auf dem Red Bull Ring mit den Plätzen fünf und zwei in die DTM-Saison +++ Platz drei in der Fahrerwertung nach zwei von 16 Rennen für Marco Wittmann +++ Kelvin van der Linde mit Höhen und Tiefen am Comeback-Wochenende – Poleposition am Sonntag als Highlight +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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