Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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05.07.2026 19:20:09
DTM: Schwieriges Wochenende auf dem Norisring.
+++ BMW M4 GT3 EVOs kämpfen auf dem traditionsreichen Stadtkurs mit fehlender Performance. +++ Kelvin van der Linde am Samstag unverschuldet in schweren Unfall verwickelt. +++ Marco Wittmann am Sonntag mit Top-10-Platzierung Michael Schrey gewinnt im BMW M2 Cup erneut beide Rennen. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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