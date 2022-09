DTM: Sheldon van der Linde behält Gesamtführung - Philipp Eng fährt am Sonntag beim Heimspiel in Spielberg auf Platz fünf.

Das vorletzte Rennwochenende der DTM-Saison auf dem Red Bull Ring (AUT) ist für Sheldon van der Linde (RSA) nicht nach Plan verlaufen, endete aber dennoch mit der Verteidigung der Gesamtführung. Der Südafrikaner verpasste als Elfter in beiden Rennen knapp die Punkteränge, nimmt aber dennoch einen Vorsprung von elf Zählern in der Fahrerwertung mit ins Saisonfinale in Hockenheim (GER) in zwei Wochen.