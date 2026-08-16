Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.08.2026 17:12:13
DTM: Sieg und Podium! Marco Wittmann meldet sich auf dem Nürburgring im Titelrennen zurück.
+++ Marco Wittmann feiert im Sonntagsrennen auf dem Nürburgring den 20. DTM-Sieg seiner Karriere +++ Bereits am Samstag jubelt Wittmann als Dritter auf dem Podium +++ Starke Punkteausbeute bringt Wittmann zurück ins Titelrennen – Platz fünf mit 25 Punkten Rückstand +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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