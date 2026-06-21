Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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21.06.2026 17:59:39
DTM: Team Schubert sammelt auf dem Lausitzring wichtige Punkte - Premiere für den BMW M2 Cup.
+++ Marco Wittmann fährt am dritten DTM-Rennwochenende auf die Plätze fünf und acht, Kelvin van der Linde kommt auf den Positionen neun und zehn ins Ziel +++ Wittmann geht als Vierter in der Fahrerwertung in sein DTM-Heimevent auf dem Norisring +++ Michael Schrey gewinnt bei BMW M2 Cup Premiere beide Rennen +++ ADAC GT Masters: Erster Sieg für die Holzem-Brüder am Samstag – FK Performance Motorsport gewinnt Sonntagsrennen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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