Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.09.2026 18:11:53
DTM: Wittmann triumphiert im BMW M4 GT3 EVO am Sachsenring und wahrt Titelchance.
+++ Wittmann fährt am Samstag von der Poleposition zum 21. DTM-Sieg seiner Karriere +++ BMW M Motorsport triumphiert erstmals auf dem Sachsenring +++ Wittmann als Dritter mit 24 Zählern Rückstand zum Saisonfinale +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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