Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
26.02.2026 13:59:11
DTM 2026: Team Schubert mit Marco Wittmann, Rückkehrer Kelvin van der Linde und zwei BMW M4 GT3 EVO am Start.
+++ Kelvin van der Linde kehrt nach einem Jahr Pause in die DTM zurück +++ Marco Wittmann geht in seine 14. DTM-Saison mit BMW M Motorsport +++ Andreas Roos: „Ich bin überzeugt, dass wir mit der Erfolgskombination aus Fahrzeug, Team und Fahrern optimale Voraussetzungen für den Kampf um die DTM-Krone haben.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.