DTM-Auftakt in Oschersleben: Schubert Motorsport erlebt beim Heimspiel Achterbahnfahrt der Gefühle.

Schubert Motorsport ist mit dem Heimspiel in Oschersleben in die DTM 2024 gestartet und erlebte dabei eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sheldon van der Linde beendete die beiden Rennen auf den Positionen vier und sechs. René Rast sammelte mit zwei siebten Plätzen ebenfalls in beiden Läufen Punkte. Marco Wittmann führte das Samstagsrennen in der Schlussphase an, rollte dann jedoch kurz vor Rennende aus. Am Sonntag punktete Wittmann mit Rang zehn. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel