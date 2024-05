DTM Lausitzring: Schubert Motorsport sammelt mit Top-10-Resultaten weitere wichtige Punkte.

Kampfgeist war am zweiten Rennwochenende der DTM auf dem Lausitzring (GER) von den drei Schubert Motorsport Fahrern gefragt. Sheldon van der Linde (RSA), René Rast (GER) und Marco Wittmann (GER) sammelten trotz Problemen in den Qualifyings in beiden Rennen wichtige Punkte. Platz sechs für van der Linde am Samstag und Rast am Sonntag war jeweils das Maximum, was möglich war. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel