Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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26.07.2026 19:45:19
DTM Oschersleben: Team Schubert Motorsport verpasst Podium beim Heimspiel knapp.
+++ Marco Wittmann wird mit dem #11 Schaeffler BMW M4 GT3 EVO im Sonntagsrennen Vierter +++ Kelvin van der Linde zeigt beeindruckende Aufholjagd am Samstag +++ ADAC GT4 Germany: FK Performance Motorsport feiert Doppelpodium +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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