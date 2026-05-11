Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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11.05.2026 04:48:53

Dua Lipa sues Samsung for $15m over use of her image on TV boxes

The pop star's legal team alleges a photograph of her face was used on Samsung television boxes without permission.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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