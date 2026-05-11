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Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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11.05.2026 15:16:03

Dua Lipa Sues Samsung Over Use of Her Image on TV Packaging

The pop star is suing the electronics giant for more than $15 million, accusing it of using her image without authorization.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Samsung 279 000,00 -2,28% Samsung
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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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