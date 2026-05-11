Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
11.05.2026 15:16:03
Dua Lipa Sues Samsung Over Use of Her Image on TV Packaging
The pop star is suing the electronics giant for more than $15 million, accusing it of using her image without authorization.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Aktien in diesem Artikel
|Packaging Corp. of America
|186,05
|-0,75%
|Samsung
|279 000,00
|-2,28%
|Samsung ADRs
|2 690,00
|4,67%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|187 000,00
|-4,05%
|Samsung GDRS
|4 030,00
|9,81%
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