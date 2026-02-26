26.02.2026 06:31:29

DUAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DUAL veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 99,26 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 92,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat DUAL mit einem Umsatz von insgesamt 193,67 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,40 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1153,13 KRW gegenüber 530,00 KRW im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat DUAL mit einem Umsatz von insgesamt 796,14 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 773,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent gesteigert.

