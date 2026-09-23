DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
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24.09.2026 01:39:28
Dual citizenship means Germany now in competition for talent
Coach Jürgen Klopp has named several players to his first Germany squad who are eligible to play for other countries. Some still aren't committed to playing for thje national team long-term.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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