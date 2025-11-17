|
17.11.2025 06:31:29
DUAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DUAL hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 387,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DUAL -24,000 KRW je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,44 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 189,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!