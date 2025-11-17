DUAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DUAL hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 387,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DUAL -24,000 KRW je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,44 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 189,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at