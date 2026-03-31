Dual-Use-Güter - Begutachtungsfrist für Exporterleichterungen endet

Die Begutachtungsfrist für das Sicherheitsexportgesetz, mit dem der Export von Dual-Use-Gütern vereinfacht werden soll, geht am Dienstag zu Ende. Einige Wirtschaftsverbände sehen Nachbesserungsbedarf und befürchten zusätzliche Bürokratie, wie ein Blick auf die bisher abgegebenen Stellungnahmen zeigt. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will die Rückmeldungen "genau prüfen, um das beste Ergebnis für Österreich zu erzielen", teilte er per Aussendung mit.

Das Sicherheitsexportgesetz, mit dem das Außenwirtschaftsgesetz in Inhalt und Titel geändert wird, soll künftig die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern erleichtern. Dabei handelt es sich um Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Wie die schwarz-rot-pinke Regierungskoalition Anfang Februar erklärt hat, sollen Genehmigungs- und Kontrollverfahren mittels digitaler Prozesse um eine Arbeitswoche beschleunigt, Routineexporte vereinfacht und die Kompetenz in einem Ministerium gebündelt werden.

Hinweispflicht ist der Wirtschaft Dorn im Auge

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) kann der Novelle laut ihrer Stellungnahme durchaus Positives abgewinnen, meldet aber mehrere Änderungswünsche an - angefangen beim Titel: Die Umbenennung des Außenwirtschaftsgesetzes in ein Sicherheitsexportgesetz könne "in der Praxis zu Verunsicherung und Verwirrung" führen, so die WKÖ. Für Kritik von gleich mehreren Seiten sorgt die vorgesehene Hinweispflicht. Bei Verkäufen von Dual-Use- oder Verteidigungsgütern im Inland muss der Verkäufer den Käufer künftig nachweisbar darüber in Kenntnis setzen, dass die betroffene Ware im Fall eines Exports einer Genehmigungspflicht unterliegt. Unterlässt er dies, drohen Strafen.

"Diese Hinweispflicht verpflichtet auch jene Unternehmen, die nicht am Außenwirtschaftsverkehr teilnehmen (z.B. Zulieferer, Lohnfertiger oder Händler), einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) aus ganz Österreich, sich künftig intensiv mit dem Außenwirtschaftsrecht und der Güterlistenkontrolle zu befassen", kritisiert die WKÖ. Für Österreichs Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA Landesverband Österreich) werde damit die "Wirtschaft unter Generalverdacht" gestellt. Sie fordern zudem eine stärkere Diskussion darüber, "welche Güter in welche Drittstaaten exportkontrollpolitisch unkritisch genug sind, um einen Verzicht auf eine Vielzahl an bescheidmäßige Genehmigungsverfahren zu rechtfertigen."

spo/bel