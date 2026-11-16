DUAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DUAL hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -129,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DUAL ein EPS von 387,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DUAL im vergangenen Quartal 188,15 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DUAL 198,44 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at