Duale Ausbildung in Frankreich boomt

PARIS (dpa-AFX) - Die duale Ausbildung erfreut sich in Frankreich im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit wachsender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wurden 837 000 Ausbildungsverträge geschlossen, das waren 14 Prozent beziehungsweise 100 500 mehr als 2021, wie die Regierung in Paris am Freitag mitteilte. 2019 noch lag die Zahl neuer Auszubildender bei rund 353 000. Eine Reform des Ausbildungswesens trägt nun Früchte. Zwei Drittel der Auszubildenden fänden im Anschluss eine Arbeit, hieß es. Bis 2027 strebt die Regierung eine Million Ausbildungsverträge jährlich an.

Erfolgreich angelaufen ist in Frankreich außerdem die berufliche Eingliederung junger Menschen ohne Ausbildung. Ihnen werden Fortbildungen, praktische Arbeitserfahrung sowie eine intensive Betreuung angeboten, um ihnen eine berufliche Perspektive zu ermöglichen. Mehr als 300 000 junge Leute nutzten seit März 2022 die neue Eingliederung, drei Viertel davon fanden im Anschluss eine Arbeit, 43 Prozent eine dauerhafte Tätigkeit.

Rein schulische Ausbildungen standen in Frankreich lange Zeit im Vordergrund, eine praktische Ausbildung galt eher als Abstellgleis für chancenlose Jugendliche. Inhalt und Image der dualen Ausbildung wurden nun aber aufpoliert./evs/DP/jha