Dualtap zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dualtap hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2,37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dualtap noch ein Gewinn pro Aktie von -8,830 JPY in den Büchern gestanden.

Dualtap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 978,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at