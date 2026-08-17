Dualtap zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dualtap hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 11,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 30,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 78,54 Prozent auf 811,7 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,86 JPY, nach 33,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at