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07.08.2026 06:31:29
Dubai Development Company PSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dubai Development Company PSC hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 73,9 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dubai Development Company PSC 42,9 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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