Dubai Development Company PSC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dubai Development Company PSC präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 AED. Im Vorjahresviertel hatte Dubai Development Company PSC 0,010 AED je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Dubai Development Company PSC im vergangenen Quartal 131,7 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 277,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dubai Development Company PSC 34,9 Millionen AED umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,090 AED. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 AED je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 159,40 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 125,59 Millionen AED in den Büchern standen.

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
