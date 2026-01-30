Dubai Financial Market PJSC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dubai Financial Market PJSC lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 AED. Im Vorjahresquartal hatte Dubai Financial Market PJSC ebenfalls ein EPS von 0,010 AED je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dubai Financial Market PJSC 180,2 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,5 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 AED. Im Vorjahr waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 806,33 Millionen AED gegenüber 613,83 Millionen AED im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at