|
30.01.2026 06:31:29
Dubai Financial Market PJSC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dubai Financial Market PJSC lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,01 AED. Im Vorjahresquartal hatte Dubai Financial Market PJSC ebenfalls ein EPS von 0,010 AED je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Dubai Financial Market PJSC 180,2 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,5 Millionen AED erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 AED. Im Vorjahr waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 806,33 Millionen AED gegenüber 613,83 Millionen AED im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.