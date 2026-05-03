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03.05.2026 20:05:21
Dubai food conglomerate IFFCO set to go into provisional liquidation
Creditors nominated FTI Consulting in effort to protect assets as firm struggles with $2bn debt pile and fallout from Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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