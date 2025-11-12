Dubai Insurance Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dubai Insurance Company stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 AED. Im Vorjahresviertel hatte Dubai Insurance Company 0,100 AED je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dubai Insurance Company 912,4 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 759,8 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at