Dubai Insurance Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dubai Insurance Company präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 AED, nach 0,460 AED im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 951,7 Millionen AED, während im Vorjahreszeitraum 807,5 Millionen AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at