Dubai Investments PJSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dubai Investments PJSC präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,09 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dubai Investments PJSC 0,120 AED je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,35 Prozent auf 974,6 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 859,9 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at