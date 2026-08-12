Dubai Investments PJSC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dubai Investments PJSC äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,080 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 915,0 Millionen AED – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dubai Investments PJSC 830,6 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at