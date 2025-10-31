Dubai Islamic Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dubai Islamic Bank hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,26 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,91 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,55 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at