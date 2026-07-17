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17.07.2026 06:31:29
Dubai Islamic Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dubai Islamic Bank hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dubai Islamic Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 AED je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,01 Milliarden AED – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dubai Islamic Bank 5,66 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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