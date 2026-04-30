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30.04.2026 06:31:29
Dubai Islamic Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dubai Islamic Bank lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,24 AED. Im letzten Jahr hatte Dubai Islamic Bank einen Gewinn von 0,230 AED je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,21 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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