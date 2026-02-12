|
12.02.2026 06:31:29
Dubai Islamic Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dubai Islamic Bank hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 AED. Im Vorjahresviertel hatte Dubai Islamic Bank 0,350 AED je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Dubai Islamic Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6,40 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,13 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 4,45 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,980 AED je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dubai Islamic Bank ein Gewinn pro Aktie von 1,04 AED in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 23,27 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 22,10 Milliarden AED umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.