Dubai Islamic Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dubai Islamic Bank hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 AED. Im Vorjahresviertel hatte Dubai Islamic Bank 0,350 AED je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Dubai Islamic Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6,40 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,13 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 4,45 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,980 AED je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dubai Islamic Bank ein Gewinn pro Aktie von 1,04 AED in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 23,27 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 22,10 Milliarden AED umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at