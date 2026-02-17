17.02.2026 06:31:28

Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) hat am 16.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 AED je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,9 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 12,5 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 55,74 Millionen AED. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 20,62 Millionen AED.

Redaktion finanzen.at

