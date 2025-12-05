|
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) hat am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 AED ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 AED in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 17,3 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 865,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,8 Millionen AED erwirtschaftet worden.
