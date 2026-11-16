Dubai National Insurance and Re-Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dubai National Insurance and Re-Insurance präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 AED je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 184,8 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dubai National Insurance and Re-Insurance 148,0 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at