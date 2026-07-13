PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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13.07.2026 15:38:23
Dubai plans new port to bypass Strait of Hormuz
Project to build capacity on UAE’s east coast represents a major shift after US-Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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