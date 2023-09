Duck Creek Technologies gibt Gewinner der ersten Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards 2023 bekannt

Die Systemintegratorpartner Accenture, Aggne und Coforge, die Lösungspartner Copart, LexisNexis Risk Solutions, Quadient und Smart Communications sowie der Beratungspartner Penguin Tech wurden auf dem Duck Creek Partner Summit 2023 für ihre bedeutenden technologischen Innovationen in der Versicherungsbranche ausgezeichnet

BOSTON, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, ein Anbieter intelligenter, zukunftsdefinierender Lösungen im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, gibt heute die Gewinner der Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards 2023 bekannt, die im Rahmen des jährlichen Partner Summit 2023 vom 20. bis 21. September 2023 in Orlando, Florida, verliehen werden. Die Duck Creek Partner of the Year Awards 2023 haben die Systemintegrator-Partner Accenture, Aggne und Coforge, die Lösungspartner Copart, LexisNexis Risk Solutions, Smart Communications und Quadient sowie der Beratungspartner Penguin Tech erhalten.



Der führende SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service) nahm sich während seiner Veranstaltung Zeit, um die unglaublichen Leistungen seiner Lösungspartner, Systemintegratoren und Beratungspartner weltweit zu würdigen. Die Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards wurden ins Leben gerufen, um die Stärke von Partnerschaften zu würdigen und bedeutende gemeinsame Leistungen im gesamten Versicherungsbereich zu feiern. Zur Würdigung ihres Höchstmaß an Exzellenz als Partner von Duck Creek und ihrer Vision, ihr Geschäft voranzubringen und gleichzeitig die Zukunft der Versicherung neu zu gestalten, wurden den acht Gewinnern gläserne Trophäen mit individueller Gravur überreicht.

Accenture wurde als "System Integrator Partner of the Year" ausgezeichnet, weil es sich bei den gemeinsamen Markteinführungsaktivitäten hervorgetan hat, Duck Creek-Lösungen an Kunden auf der ganzen Welt liefert und die Standards für die Einhaltung der Liefertermine immer wieder übertrifft. Accenture hat die höchste Anzahl an abgeschlossenen Implementierungen von Duck Creek-Lösungen erreicht und behält seine Position als wichtige Einflussgröße für globale Kunden-Upsells.

Aggne erhielt die Auszeichnung als "Americas Value Creation Partner of the Year" für seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Vertriebsteams von Duck Creek bei der Differenzierung und Gewinnung von Neugeschäften sowie für die Entwicklung von Akzeleratoren zur Sicherstellung der erfolgreichen Migration von Kunden auf Duck Creek OnDemand (DCOD).

Coforge wurde als "International Value Creation Partner of the Year" für die herausragende Bereitstellung von Dienstleistungspaketen für Kunden gewürdigt, die eine schnellere Wertschöpfung durch Duck Creek ermöglicht haben. So konnte Coforge vorgefertigte Duck Creek OnDemand-Lösungen mit Hilfe von Beschleunigern und Best Practices in Rekordzeit erfolgreich implementieren.

Copart wurde für seine Integration mit Duck Creek als "Operational Efficiency Solution Partner of the Year" ausgezeichnet. Sie verbessert die betriebliche Effizienz für unsere gemeinsamen Kunden und ermöglicht es ihnen, intelligente Versicherungsentscheidungen zu treffen und die Bedürfnisse der Versicherten schnell zu erfüllen. Copart ist ein geschätzter Marktpartner für Duck Creek auf dem Markt der Top-10-Autoversicherer und bietet einen branchenführenden Fahrzeug-Bergungsdienst, der für Duck Creeks Kfz-Schadenstrategie von zentraler Bedeutung ist. Die robuste Integration mit Duck Creek ist ein nachweisliches Beispiel für die gleichzeitige Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundenzufriedenheit.

LexisNexis Risk Solutions wurde als "Speed-to-Market Solution Partner of the Year" für seine Integrationen mit Duck Creek ausgezeichnet, die die Markteinführung für unsere gemeinsamen Kunden erheblich beschleunigt haben. LexisNexis Risk Solutions ist seit 14 Jahren ein Partner von Duck Creek. Das Unternehmen bietet zehn vorgefertigte Integrationen für seine branchenführenden Lösungen. Seine Integrationen werden konsequenter als andere angenommen, was zu kürzeren Implementierungszeiten und Kosteneinsparungen für unsere gemeinsamen Kunden führt.

Quadient wurde für die Bereitstellung einer überzeugenden Lösungsintegration zur besseren Personalisierung der Erfahrungen der Versicherungsnehmer als "Personalized Experiences Solution Partner of the Year" gewürdigt. Quadient ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kundenkommunikationsmanagement und bietet Integrationen für "Duck Creek Policy" sowie "Duck Creek Claims" an. Quadient hat im Jahr 2023 eng mit Duck Creek an verschiedenen Co-Marketing-Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Integrationen zusammengearbeitet und somit zahlreiche neue Absatzmöglichkeiten für beide Parteien eröffnet.

Smart Communications wurde als "International Solution Partner of the Year" ausgezeichnet, weil das Unternehmen weltweit einen bedeutenden Beitrag zum Geschäft von Duck Creek leistet. Smart Communications ist ein anerkannter Weltmarktführer im Bereich Kundenkommunikationsmanagement. Im Jahr 2023 überzeugte sein Team durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Team von Duck Creek, um gemeinsam wichtige Demonstrationsintegrationen zu entwickeln, und sponserte unseren ersten jährlichen Kundengipfel für unsere APAC-Region.

Penguin Tech erhielt die Auszeichnung als "Consulting Partner of the Year", weil das Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zum Wert des Duck Creek-Ökosystems geleistet hat. Das Team von Penguin Tech verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Duck Creek und hat das Wachstum des Duck Creek-Ökosystems durch die Entwicklung zahlreicher Integrationen im Auftrag unserer Solution Partner beschleunigt. Diese Integrationen mit Marktführern haben zu überzeugenden Verkaufsdemonstrationen geführt und das Wertangebot von Duck Creek erweitert.

"Wir sind begeistert von den wertvollen Partnerschaften, die wir eingegangen sind, und unseren Möglichkeiten, mit renommierten Unternehmen wie Accenture, Aggne, Coforge, Copart, LexisNexis, Quadient, Smart Communications und Penguin Tech zusammenzuarbeiten. Gemeinsam gestalten wir die Innovationslandschaft in der Versicherungsbranche neu, indem wir weiterhin erstklassige cloudbasierte Lösungen gepaart mit außergewöhnlichen Dienstleistungen anbieten", so Mike Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies. "Es ist ein Privileg, diese Errungenschaften anzuerkennen und die Leistungen unserer Partner auf unserem Partner Summit 2023 vor einem Publikum zu würdigen, das aus Hunderten von anderen Mitgliedern des Ökosystems besteht."

