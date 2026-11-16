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16.11.2026 06:31:29
Duck Yang Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Duck Yang Industry hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 248,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Duck Yang Industry ein Ergebnis je Aktie von -15,000 KRW vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 333,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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