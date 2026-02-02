Duck Yang Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Duck Yang Industry hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 60,48 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 284,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 438,82 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 485,98 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 37,91 KRW. Im Vorjahr hatte Duck Yang Industry 520,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Duck Yang Industry mit einem Umsatz von insgesamt 1 738,07 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 883,29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -7,71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at