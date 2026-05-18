Duck Yang Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Duck Yang Industry hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 116,00 KRW gegenüber 101,00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 434,95 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 428,06 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at