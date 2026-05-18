|
18.05.2026 06:31:29
Duck Yang Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Duck Yang Industry hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 116,00 KRW gegenüber 101,00 KRW im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 434,95 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 428,06 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!