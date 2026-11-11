Duddell Street Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Duddell Street Acquisition A präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Duddell Street Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 18,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at