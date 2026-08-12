Duddell Street Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Duddell Street Acquisition A lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Duddell Street Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 19,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at