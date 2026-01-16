Duell stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Duell lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 25,0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Duell 28,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at