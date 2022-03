Dürr-Aktie: Dürr will höhere Dividende zahlen

Der Autozulieferer und Maschinenbauer Dürr will die Dividende für das abgelaufene Jahr um rund zwei Drittel gegenüber dem Jahr zuvor erhöhen.

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 0,50 Euro nach 0,30 Euro je Anteil an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Dividendenbeschluss erfolge auf der virtuellen Hauptversammlung am 13. Mai.

Gründe für die vorgeschlagene Erhöhung seien die Ertragsverbesserung und der hohe Free Cashflow 2021. Dieser erreichte den höchsten Wert seit 2016. Die Ausschüttungsquote liege bei 40,7 Prozent. Damit würde die Quote am oberen Ende der in der Dividendenpolitik der Dürr AG festgelegten Spanne von 30 bis 40 Prozent liegen.

"Den profitablen Wachstumskurs wollen wir auch in diesem Jahr und darüber hinaus fortsetzen", wird Dürr-CEO Jochen Weyrauch in der Mitteilung zitiert.

FRANKFURT (Dow Jones)