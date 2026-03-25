Dürr Aktie

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WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

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Kontinuität 25.03.2026 16:39:39

Dürr-Aktie legt zu: Maschinenbauer verlängert CEO-Vertrag

Dürr-Aktie legt zu: Maschinenbauer verlängert CEO-Vertrag

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef weiter.

Der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch sei vom Aufsichtsrat für drei weitere Jahre bis Ende 2029 bestellt worden, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Weyrauch gehört dem Vorstand seit 2017 an und ist seit Anfang 2022 Vorsitzender des Führungsgremiums.

Dürr will höhere Dividende zahlen

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr will seine Aktionäre am Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr teilhaben lassen und die Dividende erhöhen. Für das abgeschlossene Jahr sollen je Aktie 0,80 Euro und damit 14 Prozent mehr gezahlt werden als im Vorjahr, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte.

Die Dürr-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,29 Prozent fester bei 18,80 Euro.

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Dürr AG

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