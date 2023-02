Dürr-Aktie schwach: Dürr schafft Rekorde bei Umsatz und Auftragseingang

Auch im Schlussquartal konnte das Unternehmen deutlich zulegen.

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, stieg laut vorläufiger Zahlen der Auftragseingang im vergangenen Jahr um 16,7 Prozent auf rund 5,0 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 22 Prozent zu auf 4,3 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten erhöhte sich um 16,6 Prozent auf 232,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge vor Sondereffekte lag bei 5,4 (Vj: 5,6) Prozent. Nach Steuern wurden 134 Millionen Euro verdient, ein Anstieg um 58,1 Prozent.

Auf Quartalssicht gaben die Auftragseingänge leicht um 0,5 Prozent nach auf 1,08 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich jedoch deutlich um 23,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten lag bei 83,7 Millionen Euro, ein Anstieg um 33,6 Prozent zum Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern wurde um 56,4 Prozent auf 56,2 Millionen Euro gesteigert.

Im laufenden Jahr erwartet die Dürr AG ein Umsatzwachstum auf 4,5 bis 4,8 Milliarden Euro. Der Auftragseingang soll zwischen 4,4 bis 4,8 Milliarden Euro liegen. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten soll deutlich zunehmen und eine Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent erreichen. Beim Ergebnis nach Steuern werden 160 bis 210 Millionen Euro angepeilt.

"2022 haben wir stark von der Ausrichtung unseres Technologieangebots an den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Automatisierung profitiert", so Dürr-Vorstandschef Jochen Weyrauch laut Mitteilung. "In diesen Bereichen investieren viele Kunden auch bei konjunkturellem Gegenwind, um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Das macht unser Geschäft überdurchschnittlich resilient."

Der endgültige Geschäftsbericht für 2022 soll am 16. März veröffentlicht werden.

Dürr-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 1,86 Prozent auf 34,76 Euro.

